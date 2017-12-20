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Гройсман доручив розслідувати дії Омеляна у сфері дерегуляції

Середа, 20 грудня 2017, 13:42

Прем'єр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування причин затримки в Міністерстві інфраструктури наказу про дерегуляцію у формуванні тарифів на залізничні вагони.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Я даю доручення провести офіційне службове розслідування щодо цього наказу міністерства (інфраструктури – ред.), бо це величезне гальмо на розвитку української залізниці", - сказав він.

Глава уряду дав на розслідування 10 днів.

Він висловив обурення тим фактом, що протягом півтора років міністр інфраструктури Володимир Омелян не міг підписати цей наказ.

Глава міністерства пояснив затримку тим, що документ проходив узгодження багатьох міністерств і відомств, зокрема, Мінекономрозвитку, Мін'юсту, Держрегуляторної служби, проте їхні глави і віце-прем'єр Володимир Кістіон заявили, що не перешкоджали проходженню документа.

За словами Омеляна, зараз наказ вже направлений на реєстрацію в Мін'юст. Міністр юстиції Павло Петренко підтвердив, що отримав документ тиждень тому і пообіцяв у відведений 15-денний термін зареєструвати його.

Народний депутат, виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку України Анатолій Гіршфельд пояснив, що прийняття наказу про дерегуляцію вагонної складової дозволить "Укрзалізниці" встановлювати ринкові тарифи, прибрати корупційну складову, створити стимули будувати вантажні вагони приватним перевізникам.

За словами Гройсмана, тариф за користування вагонами "Укрзалізниці" складає близько 90 грн, тоді як приватними - близько 800 грн.

Як відомо, Кабмін з 1 лютого встановив ринкові умови нарахування провізної плати для державних піввагонів і ринкову вагонну складову. Однак тарифна рада при Мінінфраструктури лише 2 листопада рекомендувала погодити проект наказу про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом та пов'язані з ними послуги, яким вводиться дерегуляція вагонної складової.

Планується, що надходження "Укрзалізниці" виростуть як мінімум на 1 млрд грн на рік.

"Інтерфакс-Україна", Українська правда

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Теми: залізницяУкрзалізницяОмелянГройсманМінінфраструктури
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