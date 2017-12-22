В рамках судебной реформы реорганизуют 10 киевских судов

В рамках судебной реформы в Украине планируют ликвидировать 142 местных общих суда и создать 74 окружных суда. В частности, в Киеве – ликвидировать 10 районных и образовать 6 окружных судов.

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

Соответствующий проект указа президента поступил в ВРП 18 декабря. 21 декабря совет его рассмотрел на своем заседании.

"Высший совет правосудия решил: считать возможным ликвидацию местных общих судов и образование окружных судов, предложенных проектом указа президента", - говорится в решении ВРП от 21 декабря.

Указанным проектом указа президента предусмотрено ликвидировать, в частности, в Киеве 10 районных судов: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский.

Вместо них предлагается создать 6 окружных судов.

В частности, Дарницкий окружной суд в Дарницком районе, Днепровский окружной суд в Деснянском и Днепровском районах, Подольский окружной суд в Оболонском и Подольском районах, Центральный окружной суд в Печерском и Голосеевском районах, Соломенский окружной суд в Святошинском и Соломенском районах и Шевченковский окружной суд в Шевченковском районе столицы.

Аналогичные изменения коснутся ряда судов по всей территории Украины.

После одобрения ВРП президент должен подписать соответствующий документ.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

22 декабря в зале Апелляционного суда лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили, которого подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", заявил, что президент Петр Порошенко хочет ликвидировать два суда, которые выносили или должны были выносить решение об избрании ему меры пресечения.

В Высшем совете правосудия отметили, что процесс ликвидации местных общих судов и образования окружных судов никоим образом не связан с политическими вопросами, в частности с Михеилом Саакашвили.