У рамках судової реформи реорганізують 10 київських судів

У рамках судової реформи в Україні планують ліквідувати 142 місцевих загальних суди і утворити 74 окружні суди. Зокрема, у Києві – ліквідувати 10 районних і утворити 6 окружних судів.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Відповідний проект указу президента щодо реорганізації судів надійшов до ВРП 18 грудня. 21 грудня рада його розглянула на своєму засіданні.

"Вища рада правосуддя вирішила: вважати за можливе ліквідацію місцевих загальних судів та утворення окружних судів, запропонованих проектом указу президента", - йдеться у рішенні ВРП від 21 грудня.

Зазначеним проектом указу президента передбачено ліквідувати, зокрема, у Києві 10 районних судів: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський.

Замість них пропонується утворити 6 окружних суди.

Зокрема, Дарницький окружний суд у Дарницькому районі, Дніпровський окружний суд у Деснянському та Дніпровському районах, Подільський окружний суд в Оболонському та Подільському районах, Центральний окружний суд у Печерському та Голосіївському районах, Солом’янський окружний суд у Святошинському та Солом’янському районах та Шевченківський окружний суд у Шевченківському районі столиці.

Аналогічні зміни торкнуться низки судів по всій території України.

Після схвалення ВРП президент має підписати відповідний документ.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

За їхніми словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснюють вони, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.

22 грудня у залі Апеляційного суду лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі, якого підозрюють у "Сприянні учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності", заявив, що президент Петро Порошенко хоче ліквідувати два суди, які виносили чи мали виносити рішення щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

У Вищій раді правосуддя наголосили, що процес ліквідації місцевих загальних судів та утворення окружних судів жодним чином не пов'язаний з політичними питаннями, зокрема з Міхеілом Саакашвілі.