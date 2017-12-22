В НАБУ рассказали, почему обыскивают помощников Мосийчука

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Пятница, 22 декабря 2017, 14:49

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у помощников народного депутата Игоря Мосийчука.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют следственные действия (обыски) по адресам проживания лиц, приближенных к народному депутату Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для обысков стала информация, что указанные лица могут хранить документы и другие доказательства возможного уголовного преступления по факту совершения нардепом преступлений, предусмотренных ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") и ч.3 ст.368-2 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года", - подытожили в НАБУ.

Как известно, утром 22 декабря народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что у его помощников и друзей проводят обыски. 

Позже Мосийчук добавил, что обыски у его окружения связаны с арендованным им домом и назвал это давлением.  

Украинская правда
Темы: НАБУ обыски Мосийчук
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