Диверсанты ОРДЛО готовят провокации в мирных регионах – Нацполиция

2404 просмотра
Суббота, 23 декабря 2017, 23:53

В Национальной полиции заявляют, что подготовленные на временно оккупированных территориях Донетчины диверсанты планируют блокирование дорог, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция имеет достоверную информацию о том, что за "поручением лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде, участники так называемых акций "не будут иметь "никакого отношения к террористической группировке" ДНР", – сообщил Аброськин.

"Под руководством "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение "организаторы" обещают очень "щедрое", если  провокации будут иметь общественный резонанс", – подчеркнул он .

Аброськин призвал граждан Украины быть внимательными и осторожными, при появлении подозрительных лиц и предметов обращаться в полицию.

Темы: ОРДЛО Донбасс
По теме
В ОБСЕ рассказали сколько человек погибли на Донбассе в 2017 году 22 декабря 2017, 15:18
Боевики ОРДО продолжают провокации на КПВВ - СЦКК 22 декабря 2017, 00:09
Боевики вновь атаковали Травневое, под обстрел попали электрики – СЦКК 21 декабря 2017, 16:43
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ОБСЕ: на Донетчине – больше огня, на Луганщине – без нарушений "тишины"
Украинские правозащитники готовят "непраздничные подарки Путину" из Крыма
В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве Веремия
Диверсанты ОРДЛО готовят провокации в мирных регионах – Нацполиция
Все новости
эксперты

Семь альтернатив срубленной елке

Made in Ukraine

13 украинских брендов, которые предлагают скидки к Новому году

новые правила

Как теперь будут штрафовать за неправильную парковку