Диверсанты ОРДЛО готовят провокации в мирных регионах – Нацполиция

В Национальной полиции заявляют, что подготовленные на временно оккупированных территориях Донетчины диверсанты планируют блокирование дорог, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция имеет достоверную информацию о том, что за "поручением лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде, участники так называемых акций "не будут иметь "никакого отношения к террористической группировке" ДНР", – сообщил Аброськин.

"Под руководством "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение "организаторы" обещают очень "щедрое", если провокации будут иметь общественный резонанс", – подчеркнул он .

Аброськин призвал граждан Украины быть внимательными и осторожными, при появлении подозрительных лиц и предметов обращаться в полицию.