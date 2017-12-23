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Диверсанты ОРДЛО готовят провокации в мирных регионах – Нацполиция

Суббота, 23 декабря 2017, 22:53
Диверсанты ОРДЛО готовят провокации в мирных регионах – Нацполиция

В Национальной полиции заявляют, что подготовленные на временно оккупированных территориях Донетчины диверсанты планируют блокирование дорог, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция имеет достоверную информацию о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде, участники так называемых акций "не будут иметь "никакого отношения к террористической группировке" ДНР", – сообщил Аброськин.

"Под руководством "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение "организаторы" обещают очень "щедрое", если  провокации будут иметь общественный резонанс", – подчеркнул он .

Аброськин призвал граждан Украины быть внимательными и осторожными, при появлении подозрительных лиц и предметов обращаться в полицию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОДонбасс
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