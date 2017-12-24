На пунктах пропуска с Польшей и Словакией - километровые очереди

На границах с Польшей и Словакией - километровые очереди.

Об этом помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил утром 24 декабря в эфире "112 Украина".

По его словам, с украинской стороны очередей нет на всех пунктах пропуска, а со стороны Словакии и Польши очереди растянулись на многие километры.

"На "Ягодине", по нашей информации, очередь составляет около 900 авто, примерно такая же ситуацию на "Раве-Русской" и "Шегинях", - сообщил Слободян.

Он связал это с тем, что граждане Украины, работающие за рубежом, в странах Европы, возвращаются на новогодние праздники домой.

Слободян отметил, что ГПСУ пытается информировать людей, чтобы распределить транспортные потоки и организовать взаимодействие со смежными сторонами, чтобы организовать пропуск всех видов транспорта.

Украинская правда