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На пунктах пропуску з Польщею та Словаччиною - кілометрові черги

Неділя, 24 грудня 2017, 09:46
На пунктах пропуску з Польщею та Словаччиною - кілометрові черги

На кордонах з Польщею і Словаччиною - кілометрові черги. 

Про це помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив вранці 24 грудня в ефірі "112 Україна".

За його словами, з українського боку черг немає на усіх пунктах пропуску, а з боку Словаччини і Польщі черги розтягнулися на багато кілометрів.

"На "Ягодині" за нашою інформацією, черга складає близько 900 авто, приблизно така ж ситуацію на "Раві-Руській" і "Шегинях", - повідомив Слободян.

Він пов'язав це з тим, що громадяни України, що працюють за кордоном, у країнах Європи, повертаються на новорічні свята додому.

Згодом у ДПСУ повідомили, що ситуація на кордоні у ПП ускладнюється важкими погодними умовами у вигляді сильного снігу, який словацькі дорожні служби не встигають прибирати.

Cтаном на 6:00 перед пунктами пропуску "Краківець" та  "Ягодин" накопичилось на в’їзд в Україну приблизно по 900 легкових транспортних засобів, перед пунктом пропуску "Шегині" у черзі стояли близько 700  автомобілів, повідомили у ДПСУ. 

 

Слободян зазначив, що ДПСУ намагається інформувати людей, щоб розподілити транспортні потоки та організувати  взаємодію з суміжними сторонами, щоб організувати пропуск усіх видів транспорту. 

Українська правда 

Теми: кордонЄСПольщаСловаччина
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