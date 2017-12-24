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На пунктах пропуска с Польшей и Словакией - километровые очереди

Воскресенье, 24 декабря 2017, 09:46
На пунктах пропуска с Польшей и Словакией - километровые очереди

На границах с Польшей и Словакией - километровые очереди.

Об этом помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил утром 24 декабря в эфире "112 Украина".

По его словам, с украинской стороны очередей нет на всех пунктах пропуска, а со стороны Словакии и Польши очереди растянулись на многие километры.

"На "Ягодине", по нашей информации, очередь составляет около 900 авто, примерно такая же ситуацию на "Раве-Русской" и "Шегинях", - сообщил Слободян.

Он связал это с тем, что граждане Украины, работающие за рубежом, в странах Европы, возвращаются на новогодние праздники домой.

Позже в ГПСУ сообщили, что ситуация на границе в пунктах пропуска осложняется тяжелыми погодными условиями в виде сильного снега, который словацкие дорожные службы не успевают убирать.

По состоянию на 6:00 перед пунктами пропуска "Краковец" и "Ягодин" накопилось на въезд в Украину примерно по 900 легковых транспортных средств, перед пунктом пропуска "Шегини" в очереди стояли около 700 автомобилей, сообщили в ГПСУ.

 

Слободян отметил, что ГПСУ пытается информировать людей, чтобы распределить транспортные потоки и организовать взаимодействие со смежными сторонами, чтобы организовать пропуск всех видов транспорта.

Украинская правда

Темы: границаЕСПольшаСловакия
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