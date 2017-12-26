"Полицейский ДНР" хотел убежать в Германию из-за беззакония в "республике" – ГПС

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Вторник, 26 декабря 2017, 10:34
radiosvoboda.org

Пограничники задержали экс-полицейского террористической организации "ДНР", который пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ "Гнутово" и убежать в Германию.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Гражданина Украины 1981 года рождения задержали 25 декабря.

"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, он уволился из-за "полного беспредела и коррупции в рядах своих коллег".

"Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти тяжело, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию", - сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники направили в отдел Нацполиции в Донецкой области сообщение по ч.1 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Задержанного экс-оперуполномоченного "ДНР" передали сотрудникам полиции.

Темы: Донбасс АТО Пограничная служба
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