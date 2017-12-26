"Поліцейський ДНР" хотів втекти у Німеччину через беззаконня у "республіці" – Д ПС

Прикордонники затримали екс-поліцейського терористичної організації "ДНР", який намагався в'їхати на підконтрольну українській владі територію через КПВВ "Гнутове" і втекти до Німеччини.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Громадянина України 1981 року народження затримали 25 грудня.

"Оперативні співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби з'ясували, що у період з 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу у Сніжнянському відділі так званої "поліції ДНР" на посаді оперуповноваженого", - йдеться в повідомленні.

За словами затриманого, він звільнився через "повне беззаконня і корупцію в рядах своїх колег".

"Також він додав, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники направили до відділу Нацполіції у Донецькій області повідомлення за ч.1 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Затриманого екс-правоохоронця "ДНР" передали співробітникам поліції.