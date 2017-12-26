"Полицейский ДНР" хотел убежать в Германию из-за беззакония в "республике" – ГПС
Пограничники задержали экс-полицейского террористической организации "ДНР", который пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ "Гнутово" и убежать в Германию.
Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
Гражданина Украины 1981 года рождения задержали 25 декабря.
"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного", - говорится в сообщении.
По словам задержанного, он уволился из-за "полного беспредела и коррупции в рядах своих коллег".
"Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти тяжело, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию", - сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники направили в отдел Нацполиции в Донецкой области сообщение по ч.1 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
Задержанного экс-оперуполномоченного "ДНР" передали сотрудникам полиции.