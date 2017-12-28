В горсовете под Киевом включили гимн России

10863 просмотра
Четверг, 28 декабря 2017, 14:34

28 декабря на сессии Ирпенского городского совета Киевской области прозвучал гимн Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

"Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России", - написал он.

По мнению Карплюка, флешку с гимном подменили оппоненты городской власти, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете.

Он добавил, что гимн спели без музыкального сопровождения, а инцидент будет просить расследовать СБУ.

"Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист"", - подытожил Карплюк.  

Как сообщалось, прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

Темы: Киевская область местная власть
powered by lun.ua
По теме
Мэру Ирпеня сообщили о подозрении в ряде тяжких преступлений 21 декабря 2017, 09:20
Суд оправдал скандального ректора, которому грозило 12 лет тюрьмы 11 декабря 2017, 16:20
Стрельба в Княжичах: суд назначил подозреваемым принудительную психиатрическую экспертизу 1 декабря 2017, 21:52
Все новости
Главные новости
Официально: Нацкомиссия по тарифам повысила цену на электроэнергию
Суд арестовал собственность UMH Курченко
Рекомендованные платежи за газ не обязательны - Нацкомиссия по тарифам
Судья объяснил, почему отпустил Крысина
Все новости

Афиша событий на 29-31 декабря

Видео

Как 270 автомобилей создавали елку в Запорожье

ядро нации

Украина начинается с тебя. ТОП-10 цитат Вячеслава Черновола