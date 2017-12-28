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В горсовете под Киевом включили гимн России

Четверг, 28 декабря 2017, 13:34

28 декабря на сессии Ирпенского городского совета Киевской области прозвучал гимн Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

"Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России", - написал он.

По мнению Карплюка, флешку с гимном подменили оппоненты городской власти, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете.

Он добавил, что гимн спели без музыкального сопровождения, а инцидент будет просить расследовать СБУ.

"Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист"", - подытожил Карплюк.  

Как сообщалось, прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

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Темы: Киевская областьместная власть
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