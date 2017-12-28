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У міськраді під Києвом ввімкнули гімн Росії

Четвер, 28 грудня 2017, 13:34

28 грудня під час сесії Ірпінської міської ради на Київщині пролунав гімн Російської Федерації.

Про це у Facebook повідомив голова Ірпеня Володимир Карплюк.

"Сьогодні під час сесії Ірпінської міської ради Гімн України було перервано вставкою з гімну Росії", - написав він.

На думку Карплюка, флешку з гімном підмінили опоненти міської влади, щоб спровокувати конфлікт у міськраді.

Він додав, що гімн заспівали без музичного супроводу, а інцидент проситиме розслідувати СБУ.

"Ми вже подаємо відповідне звернення до Служби безпеки України, адже за цією провокацією можуть стояти сепаратисти, які прикриваються гучним словом "активіст"", - підсумував Карплюк.

Як повідомлялося раніше, прокуратура Київської області оголосила про підозру меру Ірпеня Володимиру Карплюку у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Теми: Київська областьмісцева влада
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