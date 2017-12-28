США призывают обменяться "всех на всех"

Государственный департамент США призывает провести обмен задержанными на Донбассе по формуле "все на все".



Об этом говорится в заявлении Госдепа по поводу обмена пленными боевиками и теми, кого задержала на Донбассе украинская власть.



"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта", - говорится в заявлении.



Как известно, ранее в посольстве заявили, что США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.



27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.



Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.



Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются заложниками еще 103 человека