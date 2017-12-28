США призывают обменяться "всех на всех"

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Четверг, 28 декабря 2017, 21:14

Государственный департамент США призывает провести обмен задержанными на Донбассе по формуле "все на все".

Об этом говорится в заявлении Госдепа по поводу обмена пленными боевиками и теми, кого задержала на Донбассе украинская власть.

"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта", - говорится в заявлении.

Как известно, ранее в посольстве заявили, что США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.

27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются заложниками еще 103 человека

Темы: США пленные Донбасс
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