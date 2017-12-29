Экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко – ГПУ

Экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко.



Об этом заявляет пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", – отмечает она.



По словам Сарган, "в настоящее время около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений М. Саакашвили, С. Курченко, А. Дынника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства".

Как известно, эксперты заявляли, что первая экспертиза записей разговоров Саакашвили с Курченко - это сочетание элементов разных разговоров.

5 декабря ГПУ обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, на котором они якобы договариваются о сотрудничестве.

4 декабря правоохранители арестовали одного из лидеров "Руха новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самим Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".