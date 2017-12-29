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Экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко – ГПУ

Пятница, 29 декабря 2017, 12:15
Экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко – ГПУ

Экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко.

Об этом заявляет пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", – отмечает она.

По словам Сарган, "в настоящее время около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений М. Саакашвили, С. Курченко, А. Дынника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства".

Как известно, эксперты заявляли, что первая экспертиза записей разговоров Саакашвили с Курченко - это сочетание элементов разных разговоров.

5 декабря ГПУ обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, на котором они якобы договариваются о сотрудничестве.

4 декабря правоохранители арестовали одного из лидеров "Руха новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самим Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

Темы: СаакашвилиКурченкоГенпрокуратура
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