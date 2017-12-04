Арестовали еще одного соратника Саакашвили – РНС
Правоохранители арестовали одного из лидеров "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.
Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Один из лидеров партии "Рух новых сил" Юрий Деревянко рассказал, что Дангадзе задержали не в Киеве.
"Задержали правоохранители на территории Украины. За что задержали – не знаем, потому что подозрение еще не вручили", - сказал он.
Как известно, 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.
Михеил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.
В СБУ позже заявили, что совместно с полицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.
Однако в ведомстве назвали имена только четырех депортированных, среди которых не было вышеупомянутых людей.
Позже адвокат Шавшишвили Павел Богомазов заявил, что депортированные Цинцадзе, Абашидзе, Надирадзе и его подзащитный не имеют в Украине уголовной или административной ответственности.
Кроме того, в Государственном департаменте США заявили, что осведомлены о выдворении из Украины граждан Грузии.
Больше о депортации грузин читайте в материале УП "Въезд запрещен. Как выдворяют "грузин Саакашвили" из Украины"
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