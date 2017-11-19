Адвокат: 4 выдворенных грузин не имеют уголовной или админответственности

Четверо граждан Грузии, которые были задержаны и выдворены из Украины - Тамаз Шавшишвили, Зураб Цинцадзе, Мамука Абашидзе и Вано Надирадзе - не имеют в Украине уголовной или административной ответственности.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил адвокат Шавшишвили Павел Богомазов.

На вопрос о причастности упомянутых граждан к криминальным группировкам и их незаконного пребывания на территории Украины Богомазов заявил: "Если там среди задержанных и выдворенных действительно присутствовали преступники, никаких претензий нет".

"Но по озвученным гражданам Грузии уверенно могу сказать, что они ни уголовной или административной ответственности на территории Украины не имеют и находятся на территории Украины вполне законно", - заявил адвокат.

Он добавил, что в настоящее время по Шавшишвили и Надирадзе есть дела в Административном окружном суде Киева (о том, что ГМС не захотела им продлевать вид на жительство), поэтому к рассмотрению этих дел к ним не может быть применено выдворение.

"По Вано (Надирадзе) даже есть постановление суда, что миграционная служба не может ничего (с ним) делать", - подчеркнул адвокат.

"Ни 17, ни 18 ноября с Тамазом связи нет. 17 ноября нам подтвердили, что граждане Грузии находились в аэропорту "Жуляны", однако мне - адвокату, моему коллеге, нардепу Юрию Деревянко допуска, чтобы визуально проверить, к гражданам не предоставили", - заявил Богомазов.

Адвокат отметил, что по последней информации, которую предоставили Саакашвили, якобы из Черноморска задержанных граждан Грузии увезли на пароме в Поти в Грузию.

Богомазов отметил, что информацию о 9 граждан Грузии, которые были выдворены из Украины, ему сообщил представитель Соломенского управления полиции, которое следит за порядком в аэропорту "Жуляны".

Как известно, 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Михеил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В СБУ позже заявили, что совместно с НПУ, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

Нардеп Юрий Деревянко заявил, что четырех похищенных граждан Грузии "могли вывезти самолетом Нацгвардии в Тбилиси", однако самолет Нацгвардии, который вылетел из аэропорта "Жуляны" в 17:15, в Грузии так и не приземлился. Где сейчас находятся 4 граждан Грузии, точно неизвестно.

Украинская правда