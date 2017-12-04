ОБСЕ готова к диалогу с новыми главарями боевиков – Хуг

565 просмотров
Понедельник, 4 декабря 2017, 17:32

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова к диалогу с новым руководством так называемой "ЛНР".

Об этом на брифинге 4 декабря заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александер Хуг.

"СММ ОБСЕ всегда готова вести диалог, и мы ожидаем, что каждый должен приобщиться к этому диалогу добросовестно. У нас есть команды в Донецке и Луганске, и они готовы провести этот диалог. Так же как и я готов провести эти диалоги, если я в этом году посещу Донецк или Луганск", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что конфликт на востоке Украины можно решить "только путем диалога".

На вопрос были ли предложения от нового руководителя так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника о диалоге, Хуг сказал:

"Мы всегда готовы вступить в диалог с кем угодно, кто хочет найти пути мирного решения этого конфликта. И если новое руководство Луганской области пожелает встретиться с нами, мы готовы".

"Сторонам надо понять, что этот конфликт не удастся урегулировать на местах, его можно решить только путем диалога", - подытожил заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Как известно, ранее Хуг заявил, что в этом году СММ ОБСЕ зафиксировала более 300 000 нарушений режима прекращения огня и подтвердила более 400 погибших и раненых среди гражданского населения.

Читайте также: Пауки в банке. Что известно о разборках сепаратистов в Луганске

Ирина Балачук, УП
Темы: Донбасс Луганск ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
С начала года на Донбассе было 300 тысяч нарушений тишины – Хуг 4 декабря 2017, 17:11
Боевики минируют Донбасс российскими боеприпасами – СЦКК 4 декабря 2017, 16:05
Призрак власти и борцы с тленом. Кто и зачем меняет Северодонецк 4 декабря 2017, 14:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Силы АТО отбили нападение диверсантов близ Дебальцево – штаб
Свергнувший Плотницкого Корнет фигурирует в расследовании СК РФ
В ГПУ рассказали, о чем спросят на допросе агента "Катерину" и Титенкова
В штабе уточнили, где понесли потери силы АТО: 1 погибший, 4 раненых
Все новости
еда

На Позняках открылся новый мясной ресторан Argentina Grill

здоровье

6 изменений, происходящих с нашим телом, когда на улице становится холодно

здоровье

5 советов, как не "выгореть" в конце года