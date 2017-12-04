С начала года на Донбассе было 300 тысяч нарушений тишины – Хуг

С начала 2017 года более 400 мирных жителей погибли или получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины.

Об этом на брифинге 4 декабря заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг.

"В этом году СММ ОБСЕ зафиксировала более 300 000 нарушений режима прекращения огня. Неизбежно, что при таких условиях гражданское население гибнет или получает ранения. На сегодня СММ подтвердила более 400 жертв среди гражданского населения – сюда входят данные о погибших и раненых", - сказал он.

Хуг подчеркнул, что за это никто не понес наказания.

"Зона безопасности – это район без всяких опасностей, однако сегодня это самый опасный участок в Украине. А там живут тысячи жителей", - сказал Хуг.

Он также добавил, что стороны не могут обеспечить безопасности миссии ОБСЕ.

"В прошлый понедельник, находясь лишь в 3 км к юго-востоку от подконтрольного так называемой "ЛНР" села Долгое гражданские невооруженные наблюдатели миссии запускали беспилотный летательный аппарат, о чем сообщали заранее. Более 100 выстрелов сделали со стрелкового оружия с расстояния 500 м от патруля СММ – они были нацелены именно на беспилотник", - сказал Хуг.

Он добавил, что об инциденте сообщили СЦКК. Однако, миссия так и не получила ответа, были ли приняты меры воздействия к причастным к стрельбе.

По словам Хуга, наблюдатели, несмотря на мандат миссии и Минские договоренности, не могут свободно передвигаться по территории, за которой ведут наблюдение.

"Стороны хотят все и сразу, но как можно требовать, чтобы мы осуществляли мониторинг и одновременно не предоставлять нам доступ?", - сказал Хуг.