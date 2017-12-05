США: Конфликт НАБУ и ГПУ это подрыв независимых антикоррупционных институтов

Государственный департамент США осудил срыв гепрокураторою спецоперации НАБУ.

Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте Госдепа США.

"Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и изъятие чувствительных документов НАБУ, вызывают озабоченность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией", - сказано в заявлении.

В США расценили эти действия как часть усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым оказали помощь США и другие страны.

"Они подрывают доверие общественности и подрывают международную поддержку Украины", - отметили в Госдепе.

"Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу в коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и защищаться", - цитируются в заявлении слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Отражая выбор народа Украины, Соединенные Штаты призывают все ветви украинского правительства совместно работать над искоренением коррупции из общественной жизни. Устранение коррупции является ключом к достижению стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев", - резюмировали в Госдепе США.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Вечером в тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

Национальное антикоррупционное бюро настаивает на наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

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