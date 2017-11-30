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Пимахова: Мне нечего бояться

Четверг, 30 ноября 2017, 09:56

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова заявляет, что ей нечего бояться, потому что она не требовала никаких взяток.

Об этом она сказала на брифинге 30 ноября в Киеве.

"Я не требовала ничего. Мне нечего бояться. Я не требовала, потому что если бы я требовала, то в течение этого периода, если бы я требовала, то меня бы уже задержали", - сказала Пимахова.

Она добавила, что спецоперация НАБУ длилась более 6 месяцев.

"Их спецоперация длилась уже более 6 месяцев. Если бы я требовала, я была бы однозначно ими задержана. НАБУ говорит, что я требовала 30 тысяч. Но я не требовала", - отметила заместитель председателя Госмигранслужби.

По словам Пимаховой, ее назначили на должность 1 февраля, а уже весной к ней начал втираться в доверие человек, назвавшийся Сергеем Титунковим, представителем Арабского инвестиционного фонда "Мубадала".

"Я была назначена на должность 1 февраля 2017 года с испытательным сроком 6 месяцев. Через несколько месяцев, примерно в апреле, он уже имел место входа в доверие ко мне или к моему близкому окружению", - сказала Пимахова.

Она также отрицает существование "преступной группировки" в Госмигранслужбе.

"О какой группировке может идти речь? Это невозможно. И такого не было, безусловно. Во-вторых, о том, что я что-то предлагала. Я проводила с ним встречи. Я это подтверждаю. Чтобы разоблачить взяточника, мне необходимо было принимать соответствующие меры при общении с ним, которые происходили под контролем СБУ и ГПУ с использованием спецсредств", - сказала Пимахова.

Она отказалась назвать дату, когда подала заявление в СБУ относительно взяточника.

"Дату я не буду говорить, потому что следствие еще не завершено, следственные действия продолжаются, и это может быть просто неправильно использована эта информация", - сказала Пимахова.

Как известно, 29 ноября пресс-служба ГМС сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной миграционной службы Дини Пимаховой.

29 ноября в НАБУ проходили обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что Генпрокуратура и Служба безопасности вмешались в его спецоперацию, а детектив НАБУ не предлагал взятку чиновнику Миграционной службы.

Ирина Балачук, УП
Темы: НАБУмиграциявзятка
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