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В НАБУ прошли обыски

Четверг, 30 ноября 2017, 08:13

29 ноября в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.

Это подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Подробности позже предоставит Генеральная прокуратура.

Ранее депутат Игорь Мосийчук, которого власти использует в информационных кампаниях, писал: "Есть информация, что СБУ проводит обыск в НАБУ. Обыск якобы связан с незаконными прослушками, которые проводили детективы НАБУ".


По данным ТСН, в среду около 18:00 проходили обыски в двух "явочных квартирах" Национального антикоррупционного бюро.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что Генпрокуратура и Служба безопасности вмешались в его спецоперацию и совершили диверсию против НАБУ – и теперь обвиняют детектива в провокации чиновника миграционной службы на получение взятки.

Оксана Коваленко, Алена Рощенко, УП

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Темы: НАБУГенпрокуратураСБУобыски
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