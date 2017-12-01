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Сытник опроверг заявления Луценко о "незаконных агентах НАБУ"

Пятница, 1 декабря 2017, 14:07

Руководитель национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что информация генпрокурора Юрия Луценко о том, что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам, не соответствует действительности.

Об этом он рассказал во время брифинга в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

"Да, это действительно штатные работники. Конкурс был проведен, но нормативные документы к нему засекречены. Информация генпрокурора не соответствует действительности", - сказал директор НАБУ.

Кроме того, директор НАБУ подчеркнул, что ложной является информация о провокации агентов по вероятным взяточникам.

По его словам, перед началом операции сотрудники проходят инструктаж согласно правилам Европейского суда по правам человека.

"Агенты НАБУ не имеют права совершать провокационные действия, только пассивные... Отмечу, что чиновница ГМС сначала сама предложила коррупционную схему и даже назвала цену. Агент бюро затем на встрече только напомнил ей о том разговоре", - рассказал Сытник.

"Спецоперация ведется не против одного конкретного чиновника, целью является разоблачение коррупционных схем", - добавил он.

Также глава бюро отметил, что правоохранители провели более 10 обысков у 6 работников НАБУ по делу взятки чиновницы ГМС.

Сытник добавил, что пока задержанных нет, все на работе.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агентами НАБУ есть люди, которые вопреки закону не проходили конкурс, но при этом работают, имеют доступ к секретным документам и прослушивают людей.

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Читайте также: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ

Яна Миланова, УП

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Темы: СытникНАБУГенпрокуратураЛуценко
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