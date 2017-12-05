ГПУ хочет отправить Саакашвили под арест с браслетом

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Вторник, 5 декабря 2017, 13:30

Генеральная прокуратура будет добиваться для Михэила Саакашвили круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета по делу о содействии участникам преступных организаций.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции в Киеве.

"Вчера было принято решение о задержании Саакашвили для проведения следственных действий и вручения подозрения. Сегодня в 7 утра начались санкционированные судом действия Службы безопасности для задержания Саакашвили и доставки в СБУ и вручения подозрения", – отметил он.

По словам Луценко, Саакашвили пытался избежать этого: "Выскочил с мансарды на крышу и долго кричал "Киев, вставай!"... Он угрожал броситься с крыши".

"Мы делали все, чтобы обеспечить и права, и жизнь гражданина Саакащвили. После определенных переговоров с прокурорами и спецслужащими, Саакашвили был задержан, доставлен обратно в свою квартиру, где в присутствии адвоката ему вручили постановление о задержании", – сказал генпрокурор.

"Он был помещен в спецавтомобиль Службы безопасности Украины, который все еще движется в СБУ", – добавил он.

Луценко надеется, что "бесплатных сторонников Саакашвили" после этого станет меньше, потому что он "ради достижения власти позволяет себе сотрудничать с преступной группировкой Януковича, которая находится под опекой ФСБ России".

Он напомнил, что в Украине Сергея Курченко обвиняют в руководстве преступной группировкой, убытки от действий которой составили более 14 миллиардов гривен.

"Общение с ним, обсуждение общих интересов является ничем иным, как действия, подпадающие под признаки статьи 256-й, которая и будет сегодня предъявлена Саакашвили. Это содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", – сказал генпрокурор.

"Завтра, очевидно, состоятся суды, на которых мы будем ходатайствовать об аресте – безальтернативно – Севериону Дангадзе, который подозревается по статьям 256 и 110-й. Последняя статья – государственная измена, которая не предусматривает иной меры пресечения, кроме как арест в изоляторе на установленный судом срок", – сообщил он.

"Саакашвили будет предъявлена 256 статья, без 110-й, санкция которой позволяет нам – и мы это планируем делать: ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с браслетом электронного слежения. Именно такие намерения следствия на данный момент", – добавил Луценко.

Алена Рощенко, УП
Темы: Саакашвили Луценко Генпрокуратура Курченко
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