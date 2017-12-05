Луценко заявил о "срыве русской зимы в Киеве": Продолжение следует

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Вторник, 5 декабря 2017, 13:43

Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что украинские спецслужбы сорвали план "русской зимы" в Киеве, но некоторые украинские политики продолжают играть в опасные игры.

Об этом он сказал на брифинге 5 декабря.

"Мы смогли устранить опасность развития силового сценария. Думаю, что спецслужбы надо поблагодарить за спокойствие на улицах Киева и нейтрализацию московского плана русской зимы в Киеве", - сказал Луценко.

"Хочу подчеркнуть, что это лишь одна часть этого плана. Могу сегодня проанонсировать, что продолжение следует. Другие известные на всю Украину украинские политики также ввязались в еще более опасные игры и мы обязательно доложим обществу и о них. Во время, когда будет выгодно следствию", - сказал генпрокурор.

"На данный момент мы не имеем достаточных доказательств для явления подозрений других политикам", – отметил также Луценко.

Однако, по словам главы ГПУ, кроме уголовной или административной ответственности должна быть и политическая.

"Тех, кто протягивал вопреки украинскому законодательству через украинскую границу гастролера с намерениями смены власти в Украине с избиением силовиков. Ответственность тех, кто, прикрываясь депутатским мандатом, прикрывал эту операцию, которая обошлась, как мы уже слышали в 300 тысяч долларов", – заявил Луценко.

"Тех, кто поддерживал политический шабаш Саакашвили... Кто сейчас лежит под колесами автомобиля СБУ, не давая человеку, который, согласно обнародованным пленками, обоснованно подозревается в сотрудничестве с ОПГ Януковича, прибыть на место допроса", – подчеркнул генпрокурор.

Всем, кто кричит о репрессиях, Луценко порекомендовал "разделять оппозицию и сотрудничество с криминалом".

"Возможно, журналисты теперь по-другому посмотрят на события последних недель, когда спецслужбы обоснованно имели отношение к экстремистам в рядах команды Саакашвили. Этим объясняются депортации, экстрадиции, задержания, рассмотрения в судах арестов", - отметил он.

Валентина Романенко, УП
Темы: Генпрокуратура акции СБУ Саакашвили
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