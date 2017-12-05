Акции Саакашвили финансировались за счет Курченко – Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Об этом он сказал на брифинге 5 декабря.

"Обнародую 1 часть операции СБУ и Генеральной прокуратуры по срыву плана реванша прокремлевских сил в Украине. Это касается сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Саакашвили, с членами преступной группировки Януковича, в первую очередь с Сергеем Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине ", - сказал Луценко.

Кроме того, по его словам, целью акций Саакашвили было способствовать остановке уголовного преследования членов преступной группировки Януковича-Курченко и помочь "восстановить контроль над активами, которые они приобрели в свое время в Украине криминальным образом".

"Установлено, что лицо, приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самим Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, скрывающегося от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки", - сказал Луценко.

Он добавил, что правоохранители зафиксировали факт получения окружения Саакашвили с российской стороны "около полумиллиона долларов".

"Примерно половина суммы была вручена Севериону Дангадзе под контролем украинских спецслужб. С переписыванием номеров купюр и фиксацией самой передачи", - сказал генпрокурор.

Он пояснил, что с ГПУ сотрудничали несколько украинцев в Москве, которые дали закрытые показания в рамках этого уголовного производства.

"Именно их деятельность позволила обнародовать аудио- и видеодоказательства финансирования деятельности Саакашвили со стороны Курченко и других членов преступной организации, непосредственно связанных с ФСБ РФ", - сказал Луценко.

Он добавил, что 30-минутный фильм от ГПУ "покажет всю глубину падения некоторых псевдополитиков Украины, за жаждой личной власти пошли на предательство украинских национальных интересов".

ГПУ показала запись разговоров Саакашвили и Курченко

"Я хотел бы, чтобы это видео слышали и видели те, кто сейчас препятствует СБУ выполнять свой конституционный долг - задерживать людей, которые подозреваются в особо тяжких преступлениях против украинского государства", - сказал Луценко.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

По состоянию на 10:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Позже в СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.

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