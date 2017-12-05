Саакашвили про обвинения ГПУ: Это фейк, они лживые твари

Экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили отрицает обвинения Генпрокуратуры по финансированию его акций Сергеем Курченко.



Об этом он сказал, отвечая на просьбу корреспондента "Громадського ТВ" прокомментировать заявление ГПУ.



"Мне плевать, что там говорил Луценко. Они лживые твари", - сказал Саакашвили.



На повторный вопрос политик заявил: "Это абсолютный фейк".

Саакашвілі назвав «абсолютним фейком» звинувачення в отриманні грошей від олігарха-втікача Сергія Курченка, озвучені генпрокурором Луценком pic.twitter.com/34vjHBtf6Z — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 5, 2017