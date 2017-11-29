Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили говорит, что Порошенко отдал приказ его арестовать

Среда, 29 ноября 2017, 14:55

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что президент Петр Порошенко отдал приказ арестовать его за попытку госпереворота.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в среду.

"Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота в Украине и за какое-то выдуманное дело из Одессы", - рассказал Саакашвили.

По его словам, соответствующее поручение он дал Генпрокуратуре и СБУ, и теперь они в течение 2-3 дней должны его исполнить.

Экс-президент Грузии считает, что таким образом Порошенко хочет подавить мирный протест в Украине, ведь на 3 декабря партия Саакашвили "Рух новых сил" запланировала акцию у Верховной Рады в Киеве с требованием импичмента для президента.

"Они подняли несуществующие дела времен моей работы в областной администрации Одессы. Их резко интенсифицировали, и они хотят это дело подвести под какую-то составляющую", - говорит он.

По словам Саакашвили, ему "на 100%" известно, что Служба безопасности Украины 2 дня назад запросила образцы его голоса, чтобы фальсифицировать аудиозаписи с его разговорами.

"И они собираются в день моего ареста это опубликовать", - отмечает экс-глава Одесской ОГА.

Саакашвили призвал своих сторонников в случае его ареста блокировать мирными пикетами здания облгосадминистраций, СБУ и ГПУ.

По словам экс-губернатора, Порошенко присылал к нему человека, который его предупредил, что если Саакашвили не остановит свое политическое движение, то его выдворят из Украины в Грузию и опубликуют на него компромат.

Как известно, юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиПорошенкоарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
Все новости...
Реклама: