В среду Cаакашвили явится на допрос

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что не скрывается от правоохранительных органов и собирается прийти на допрос в среду, 6 декабря.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж, передают "Украинские Новости".

"Он сейчас в палатке под Радой, рядом со мной", - сказала она.

По ее словам, Саакашвили не намерен скрываться от правоохранителей и в среду планирует добровольно явиться на допрос.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Саакашвили получил подозрение.

Генеральная прокуратура передала председателю Национальной полиции Украины постановление об объявлении в розыск Саакашвили.

Нацполиция подтвердила, что следователь Генпрокуратуры вынес постановление об объявлении в розыск Михеила Саакашвили.