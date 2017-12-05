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Нацполиция подтвердила, что ГПУ хочет объявить в розыск Саакашвили

Вторник, 5 декабря 2017, 18:27

Нацполиция подтвердила, что следователь Генпрокуратуры вынес постановление об объявлении в розыск Михеила Саакашвили.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

"Национальная полиция Украины подтверждает, что следователь Генеральной прокуратуры Украины вынес постановление об объявлении в розыск подозреваемого лица - гражданина Саакашвили Михеила Николозовича", - говорится в сообщении.

Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Саакашвили получил подозрение.

"Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде", - заявил глава ГПУ.

Саакашвили заявил, что намерен оставаться у Верховной Рады неопределенное время.

Генеральная прокуратура передала председателю Национальной полиции Украины постановление об объявлении в розыск Саакашвили.

О ходе событий с задержанием экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации Украины Саакашвили читайте онлайн УП.

Темы: полицияГенпрокуратураСаакашвилиСБУ
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