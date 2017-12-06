Луценко и Грицак придут в Раду без Сытника и Холодницкого

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Среда, 6 декабря 2017, 10:35

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко прибудут в Верховную Раду для отчета в 12:30 в среду.

Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, открывая заседание 6 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня пригласил руководителя Службы безопасности Украины, а также генерального прокурора. Моя позиция заключается в том, чтобы до 12:00 рассмотреть законопроекты, которые стоят в повестке дня, а в 12:30 заслушать Грицака и Луценко" – сообщил он.

Парубий добавил, что руководители Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, которые также приглашены, ответили ему, что находятся в командировке.

Как известно, Сытник и Холодницкий находятся в Вашингтоне, где проходит Глобальный форум по возврату активов.

Луценко 5 декабря уже приходил в Верховную Раду, где рассказал, что лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили задержали из-за того, что он якобы договаривался с беглецом Сергеем Курченко о финансировании акции протеста. В доказательство он привел записи разговоров.

Темы: Верховная Рада Саакашвили Генпрокуратура СБУ
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