Луценко заявил, что все агенты НАБУ - "вне закона"

Весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику.

Об этом в эфире телеканала "1+1" вечером 3 декабря заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Закон требует, чтобы при отборе кандидатов они проходили открытый конкурс. Но несмотря на это десятки агентов, в том числе и те двое, зафиксированные на конспиративной квартире, были избраны в ходе "закрытых процедур", что противоречит закону", - заявил Луценко.

"Имеем нелегальных агентов, которые используют незаконные методы провокаций, никто из них не допущен к гостайне, но им предоставляются материалы прослушки НАБУ, что является уголовным преступлением, они используют не зарегистрированную в Украине технику для прослушивания, которая завезена контрабандным путем, а полученные материалы они используют в своей работе", - отметил он.

"Это огромный букет нелегальной группировки, действующей нелегальными методами с нелегальной аппаратурой. Об этом - двух агентах - я узнал где-то 2 недели назад. Теперь вижу всю полноту проблемы", - добавил Луценко.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Вечером в тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

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Украинская правда