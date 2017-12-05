ГПУ показала запись разговоров Саакашвили и Курченко

Во время брифинга во вторник Генеральная прокуратура обнародовала запись вроде разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко.

Перед этим генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Саакашвили был телефон для связи Саакашвили и Курченко. Далее было обнародовано видео, на котором Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.

В частности, Саакашвили и Курченко договариваются, что согласуют контактное лицо, через которое будут согласовывать будущие планы.

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Как известно, в понедельник правоохранители арестовали одного из лидеров "Движения новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

Утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Движения новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и народных депутатов в квартиру Саакашвили не пуситилы.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Позже в СБУ сообщили, что задержали Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите онлайн событий Задержание Саакашвили.