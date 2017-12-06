"Спонтанные прихоти Луценко": Сытник и Холодницкий останутся в США

8590 просмотров
Среда, 6 декабря 2017, 12:58

Директор Национального антикоррупционного бюро и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры не намерены по просьбе генерального прокурора Юрия Луценко прерывать свой визит в Вашингтон.

Об этом они заявили журналистам, сообщает Радио Свобода.

Артем Сытник и Назар Холодницкий находятся в Вашингтоне по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными США.

В частности Сытник рассказал, что уже запланированы ряд встреч с высокопоставленными США на 6-7 декабря.

"У меня на среду и четверг заранее запланированные очень важные встречи с руководством ряда правоохранительных и государственных органов США. Среди них - руководство ФБР, Государственного департамента, иметь встречу с руководителем Всемирного банка. Поэтому выполнять спонтанные прихоти генпрокурора не собираюсь, но, конечно, буду смотреть по ситуации и при необходимости буду делать все, чтобы скорее вернуться в Украину", - сказал он.
 
В то же время Назар Холодницкий сообщил, что будет находиться в США до 12 декабря.

"Командировка запланировано до 12 декабря, так как на эти даты организован ряд встреч. Я не могу просто взять и сообщить коллегам из ФБР, Государственного департамента, сенаторам и конгрессменам, что встречи переносятся или отменяются, поскольку у них также есть график. Эти встречи готовились месяцами, их отмена была бы вредным для коррупционных органов Украины и государства в целом", - сказал Холодницкий.

Как рассказали УП в САП, ни телеграммы, о которой говорил Луценко, в ведомстве не получали.

Как известно, 5 декабря с трибуны парламента генпрокурор Юрий Луценко попросил Верховную Раду отозвать из США руководство НАБУ и САП для отчета в парламенте.

Он также призвал спикера Андрея Парубия отправить по этому поводу телеграмму в Вашингтон.

раньше 5 декабря народные депутаты проголосовали за то, чтобы на пленарном заседании выступили генпрокурор Юрий Луценко, глава САП Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник и глава СБУ Василий Грицак и объяснили парламенту ситуацию с конфликтом между ГПУ и НАБУ, а также задержания Саакашвили.

О задержании на взятке агента НАБУ, срыв спецоперации и конфликт между ГПУ и НАБУ читайте в материале УП "Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ"

Темы: Сытник Холодницкий Луценко США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сытник: ФБР скоро ответит Луценко относительно законности НАБУ 5 декабря 2017, 15:56
Сытник опроверг заявления Луценко о "незаконных агентах НАБУ" 1 декабря 2017, 15:07
НАБУ собирает улики против ГПУ и СБУ 1 декабря 2017, 14:56
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Саакашвили – журналисту: "Отвали"
Саакашвили позвал следователей в палаточный городок
Хроника 6 декабря. Кучма "сливает" Януковича, а тот сдает Украину Путину
В Киеве - попытка штурма палаточного городка Саакашвили
Все новости
афиша

10 событий недели, которые стоит посетить в Киеве

такие планы

8 проектов ноября, которые изменят Киев в ближайшее время

другой город

В харьковских трамваях и троллейбусах ввели единый электронный билет