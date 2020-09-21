Во Львове маршрутка зацепила на переходе девушку Холодницкого

В центре Львова маршрутка зацепила зеркалом Юлию Бойко, которая является любимой бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Источник: комментарий Холодницкого "Украинской правде", львовское издание "Varta 1"

Детали: По данным "Varta 1", 21 сентября маршрутный автобус №45 на улице Дорошенко во Львове "зацепил зеркалом" девушку, которая переходила дорогу и не обратила внимание на транспортное средство.

Девушка значительных повреждений не получила. "Скорая" увезла ее на осмотр в больницу.

Пассажиры маршрутки попадали от резкого торможения и испугались, отметил корреспондент издания с места происшествия.

Холодницкий подтвердил УП, что его Юлю на пешеходном переходе зацепила маршрутка – травмы не тяжелые.

Напомним: Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 21 августа написал заявление об увольнении с 1 сентября – но генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала приказ о его увольнении сразу, 21 августа. Срок полномочий Назара Холодницкого на должности руководителя САП должен был закончиться в ноябре 2020 года.