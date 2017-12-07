Сытник: Я выступаю возможно последние дни на своем посту

Директор НАБУ Артем Сытник может быть уволен с должности по политическим мотивам, если Верховная Рада примет соответствующий законопроект, который упрощает эту процедуру.

Об этом Сытник заявил на закрытии Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне, сообщает журналистка Наталья Седлецкая.

"Сейчас я выступаю возможно последние дни на своей должности. Сегодня в парламенте Украины зарегистрирован законопроект, который дает возможность увольнять руководство Антикоррупционного бюро, фактически упрощает порядок такого освобождения и допускает это увольнение по политическим мотивам", - сказал Сытник.

"А политические мотивы очень простые - не всем в Украине нравится то, что кто-то реально расследует коррупционные схемы, реально замораживает активы и реально намерен возвращать их народу Украины", - добавил он.

Как сообщалось, 7 декабря депутаты Верховной Рады голосовать за законопроект, который позволяет увольнение директора НАБУ без аудита. Документ внесли народные депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбак.

29 ноября Государственная миграционная служба заявила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, а СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала подозреваемую для давления на детективов.

4 декабря к председателю Верховной Рады Андрею Парубию поступило обращение от фракций "БПП" и "Народного фронта" с инициативой вызвать в парламент представителей САП, НАБУ, ГПУ и СБУ.

В Раде генпрокурор Юрий Луценко обратился к руководству комитета с просьбой назначить аудит НАБУ. Он утверждает, что у него есть информация, которую он может передать аудиторам.

Ранее комитет Рады не смог решить вопрос с избранием своего аудитора, хотя было несколько попыток.

В то же время активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегают, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

21 марта Верховная Рада уже голосовала за своего аудитора в НАБУ. Фракции БПП и "Народный фронт" поддерживали тогда кандидатуру британца Найджела Брауна, которого даже прозвали "ручным аудитором". Но тогда парламент не смог выбрать аудитора по своей квоте.

16 мая стало известно, что отклоненный Радой Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Как известно, для участия в конкурсе поступило 9 заявок, из них 7 полностью соответствуют требованиям конкурса.

Среди поданных заявок для участия в конкурсе - заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана. В конкурсе также высказали желание участвовать Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.