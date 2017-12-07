Ситник: Я виступаю можливо останні дні на своїй посаді

Директор НАБУ Артем Ситник може бути звільнений з посади за політичними мотивами, якщо Верховна Рада прийме відповідний законопроект, який спрощує цю процедуру.

Про це Ситник заявив на закритті Глобального форуму з повернення активів у Вашингтоні, повідомляє журналістка Наталія Седлецька.

"Зараз я виступаю можливо останні дні на своїй посаді. Сьогодні в парламенті України зареєстрований законопроект, який дає можливість звільняти керівництво Антикорупційного бюро, фактично спрощує порядок такого звільнення і допускає це звільнення за політичними мотивами", - сказав Ситник.

"А політичні мотиви дуже прості - не всім в Україні подобається те, що хтось реально розслідує корупційні схеми, реально заморожує активи і реально має наміри повертати їх народу України", - додав він.

Як повідомлялось, 7 грудня депутати Верховної Ради голосуватимуть за законопроект, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту. Документ внесли народні депутати Артур Герасимов та Максим Бурбак.

29 листопада Державна міграційна служба заявила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала підозрювану для тиску на детективів.

4 грудня до голови Верховної Ради Андрія Парубія надійшло звернення від фракцій "БПП" та "Народного фронту" з ініціативою викликати до парламентупредставників САП, НАБУ, ГПУ та СБУ.

У Раді генпрокурор Юрій Луценко звернувся до керівництва комітету з проханням призначити аудит НАБУ. Він переконує, що в нього є інформація, яку він може передати аудиторам.

Раніше комітет Ради не зміг вирішити питання з обранням свого аудитора, хоча було кілька спроб.

Водночас активісти з Реанімаційного пакету реформ та Центру протидії корупції застерігають, що члени комітету від БПП та "Народного фронту" хочуть рекомендувати ВР "зручного аудитора НАБУ".

21 березня Верховна Рада вже голосувала за свого аудитора в НАБУ. Фракції БПП і "Народний фронт" підтримували тоді кандидатуру британця Найджела Брауна, якого навіть прозвали "ручним аудитором". Але тоді парламент не зміг обрати аудитора по своїй квоті.

16 травня стало відомо, що відхилений Радою Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Як відомо, для участі в конкурсі надійшло 9 заявок, з них 7 повністю відповідають вимогам конкурсу.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі - заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресана.

У конкурсі також висловили бажання брати участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.