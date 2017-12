Евродепутат Хармс чувствует себя "чужаком" от новостей из Украины

Депутат Европарламента Ребекка Хармс озадачена происходящим в Украине.



На информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины могут подчинить президенту и парламенту, она написала в Twitter:



"Мы будем реагировать в Брюсселе, если это произойдет".



"Для друзей Украины в Европарламенте НАБУ и его независимость являются решающими. Мы будем защищать прогресс НАБУ как института борьбы с коррупцией", – заверила Хармс.

Thanks for information.We will react in Brussels if this happens.For friends of #Ukraine in European Parliament NABU &its independence are crucial.We will defend the progress NABU stands for as institution in the fight against corruption. @SpecRepUkraine @JHahnEU @petras_petras