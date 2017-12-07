Евродепутат Хармс чувствует себя "чужаком" от новостей из Украины

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Четверг, 7 декабря 2017, 09:03

Депутат Европарламента Ребекка Хармс озадачена происходящим в Украине.

На информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины могут подчинить президенту и парламенту, она написала в Twitter:

"Мы будем реагировать в Брюсселе, если это произойдет".

"Для друзей Украины в Европарламенте НАБУ и его независимость являются решающими. Мы будем защищать прогресс НАБУ как института борьбы с коррупцией", – заверила Хармс.

Она также призналась: "Честно говоря, в последние дни я чувствовала себя чужаком от новостей из Украины".

По поводу обвинений в адрес Михеила Саакашвили Хармс отметила: "Теперь Миша должен ответить на обвинения прокурора. Если это правда, это ужасная история. Как из прошлого".

Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хью Мингарелли выразил обеспокоенность намерением снять Егора Соболева с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

А законопроект, позволяющий парламенту выражать недоверие и увольнять руководство антикоррупционных органов, после реакции Запада решили не ставить в повестку дня Верховной Рады на 7 декабря.

Алена Рощенко, УП
Темы: НАБУ Саакашвили Европа
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