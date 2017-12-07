Порошенко озвучил ультиматум по Антикоррупционному суду

ПП: Завтра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради України з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суд Больше
у.
Це було продиктовано бажанням створити максимально сприятливі умови для ухвалення відповідного закону. Його проект ще на стадії написання мав би бути узгоджений між різними політичними силами.
Моя пропозиція все ще в силі. Однак якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом семи-десяти днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект.
Прошу народних депутатів зняти з порядку денного старий законопроект «Про антикорупційні суди», як це рекомендувала Венеціанська комісія і розчистити простір для нового проекту.