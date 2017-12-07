Порошенко озвучил ультиматум по Антикоррупционному суду

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Четверг, 7 декабря 2017, 09:17

Президент Петр Порошенко самостоятельно внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели его не внесут народные депутаты.

Об этом он сообщил в Twitter и Facebook.

Дополняется…

Темы: Антикоррупционный суд Порошенко законодательство Верховная Рада
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