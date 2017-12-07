Сакварелидзе: У Саакашвили был план – залезть на крышу

Соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявляет, что при проведении обыска у Михеила Саакашвили, правоохранители не предоставили ни одного процессуального документа.

В интервью телеканалу ATR Сакварелидзе рассказал детали событий 5 декабря.

"Все утром спали. Связь была заглушена и Михеил не мог никому дозвониться. В итоге он таки дозвонился нашему приятелю в Грузии Кобе Накопии и уже он связался со мной. Я сразу же написал статус, чтобы люди подъезжали к месту. Когда я подьехал, там уже были сторонники", – говорит Сакварелидзе.

По его словам Саакашвили был в квартире один.

"Да, охранников у него не было. Я только недавно его убедил, чтобы он нанял себе охрану, когда выходит в публичные места. Квартира достаточно большая, чтобы провести там обыск быстро. Они за 40 минут провели обыск и приступили к задержанию", – отмечает Сакварелидзе.

По его словам, правоохранители не составили протокол об обыске:

"Они взломали сейфы, изъяли часть вещей и не составили даже протокол. Ни одного процессуального документа мы так и не получили. Адвоката пустили только в качестве наблюдателя".

"В это самое время на крыше уже велась операция по задержанию. Адвоката тоже пытались задержать, так что сложно сказать, что Богомазов на месте события присутствовал как защита Михеила", – отметил Сакварелидзе.

Относительно того, зачем Саакашвили забрался на крышу дома, Сакварелидзе считает, что это был "запасной план":

"Я думаю, что у него был этот план в качестве запасного и он его продумал. Лучше спросить у него, но он действовал правильно, мы таким образом выиграли время и не дали до конца произвести беспредел. План заключался в том, чтобы выиграть время и поддерживать визуальный контакт с собравшимися людьми".

Также по словам Сакварелидзе, "освобождение" Саакашвили из микроавтобуса с правоохранителями было импровизацией:

"Что касается блокирования автобуса, то никакого плана не было. Это была чистая импровизация, которой, наверное, никто и не мог спрогнозировать. Почему Саакашвили был с растегнутыми наручниками? Он мне рассказывал, что когда люди начали блокировать автобус, СБУ-шники сами сняли с него эти наручники", – заявил Сакварелидзе.

Один из адвокатов Саакашвили Руслан Чернолуцкий тоже заявляет, что защита не имеет никаких документов от правоохранителей.



"Никаких официальных документов мы не получили, хотя и 5 и 6 числа мы обращались с запросами и заявлениями в ГПУ и в Печерский суд, который якобы выносил постановление на обыск, чтобы нам предоставили все процессуальные документы, протоколы, которые составлялись об изъятии вещей, об обыске, о задержании, подозрение. Но ничего состоянию на сейчас не получили", – сообщил он 8 декабря в комментарии УП.



"Обыск был проведен с нарушением, не было ни адвоката, господин Богомазов был как активист, его к процессу не привлекли. Обыск прошел даже без Михеила, собрали вещи, завернули там в какую-то простыню, у нас нет описи, которая должна идти к протоколу обыска, о том, какие вещи забрали. Ничего ли не подбросили. Квартиру закрыли, поменяли двери, насколько я знаю, там хозяйка квартиры занимается этим вопросом", - отметил защитник.

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Ранее в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко утверждал, что 5 декабря Саакашвили в присутствии адвоката ознакомился с постановлением о задержании.