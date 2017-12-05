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Саакашвили грозил прыгнуть с крыши

Вторник, 5 декабря 2017, 08:46

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили во время обыска в его квартире в центре Киева вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Об этом сообщили "Украинской правде" очевидцы утренних событий.   

Саакашвили оттянули от края крыши, он уже ушел оттуда.

По словам очевидцев, политик кричал с крыши, что Петр Порошенко – "вор и предатель".

 
Скрин-шот

Как известно, утром 5 декабря до квартиры Саакашвили на Костельной в Киеве пришли с обыском правоохранители.

"Украинская правда"

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Темы: СаакашвилиПорошенкообыски
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