Саакашвили грозил прыгнуть с крыши

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили во время обыска в его квартире в центре Киева вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Об этом сообщили "Украинской правде" очевидцы утренних событий.

Саакашвили оттянули от края крыши, он уже ушел оттуда.

По словам очевидцев, политик кричал с крыши, что Петр Порошенко – "вор и предатель".

Как известно, утром 5 декабря до квартиры Саакашвили на Костельной в Киеве пришли с обыском правоохранители.