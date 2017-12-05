Саакашвили грозил прыгнуть с крыши
Вторник, 5 декабря 2017, 08:46
Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили во время обыска в его квартире в центре Киева вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.
Об этом сообщили "Украинской правде" очевидцы утренних событий.
Саакашвили оттянули от края крыши, он уже ушел оттуда.
По словам очевидцев, политик кричал с крыши, что Петр Порошенко – "вор и предатель".
Как известно, утром 5 декабря до квартиры Саакашвили на Костельной в Киеве пришли с обыском правоохранители.
"Украинская правда"