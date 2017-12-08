Дело MH17: Фигурант "Дельфин" был российским генералом

Ключевым фигурантом дела о сбитом над Донбассом "Боинге" рейса MH17 является российский генерал-полковник Николай Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа РФ.

Это установили в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, хотя сам Ткачев отрицает, что был в Украине.

То, что голос разыскиваемого следствием лица с позывным "Дельфин" идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы.

28 сентября 2016 года возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ) опубликовала призыв к свидетелям о содействии в опознании людей, подозреваемых в причастности к катастрофе пассажирского самолета Малайзийских авиалиний. Один из них имел позывной "Дельфин", а в перехваченных телефонных разговорах к нему обращались "Николай Федорович". Другой был известен как "Орион" (Андрей Иванович).

ССГ не уточняет, какую конкретно роль эти люди сыграли в трагедии, но причисляет их к ключевым фигурантам этого дела.

В перехваченной записи к "Дельфину" обращаются "Николай Федорович", не называя его фамилии. Участники боевых действий не всегда называют друг друга реальными именами, но тот факт, что "Дельфин" инстинктивно поправляет "Ориона", когда тот по ошибке называет его "Федор Николаевич", скорее указывал на реальность имени.

"Орион", отчитываясь перед "Дельфином", называет его на "Вы" (тот – на "ты"), упоминает "боевой устав" и отговаривает от приезда в зону боевых действий из-за опасности.

Близкий к сепаратистам крымский блогер Борис Рожин, называл "Дельфина" "отпускником-куратором", приехавшим из для формирования "армейской структуры" т.н. "ЛНР".

По его информации, "Дельфин" был в генеральском звании и занимался оперативным руководством "отрядов ополчения" из Краснодона. По крайней-мере, в августе-сентябре 2014 года (в октябре-ноябре там уже появился "Тамбов" – Сергей Кузовлев).

Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с The Insider сообщил, что встречался с "Дельфином" и "Орионом" в штабе в Краснодоне в конце июля. По его сведениям, "Дельфин" был отставным российским генералом.

Среди российских генералов, найденных Bellingcat и The Insider в открытом доступе, только один Николай Федорович – Ткачев.

Он участвовал в чеченских войнах, служил в разных военных округах, дослужился до генерал-полковника и командующего в/ч 20650, расформированной 8 сентября 2014 года. Сам уволен 10 декабря 2010 года. С февраля 2011 года по август 2012-го Ткачев был главным военным советником в Сирии.

В разговоре с "The Insider" Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году стал также главой попечительского совета Екатеринбургского военного училища. При этом он утверждает, с 2012 года он "из Екатеринбурга никуда не выезжал" и в Украине в 2014 году не был.

Исследователи сверили голос из прослушки с голосом Ткачева, записав ради этого интервью с ним о Суворовском училище (в октябре и ноябре 2017 года).

Для точной сверки The Insider и Bellingcat обратились к Национальному центру медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере и Литовскому центру судебной экспертизы. Университет Колорадо оценивал сам голос посредством автоматизированной системы, а Литовский центр использовал также лингвистический анализ.

Университета Колорадо сделал вывод, что вероятность того, что "Дельфин" и Ткачев одно лицо – "в 428 раз выше того, что "Дельфин" – это другой человек".

Литовский центр судебной экспертизы сравнила особенности речи и голоса из записей. Из четырех фрагментов голоса "Дельфина" два получили оценку "вероятное совпадение" и два "совпадение с высокой степенью вероятности".

То есть выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что "Дельфин" и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом.