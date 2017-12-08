Суд разбирается с назначением Сытника

9067 просмотров
Пятница, 8 декабря 2017, 11:32
nabu

Окружной админсуд Киева рассматривает иск к Государственной фискальной службы относительно спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

В судебном заседании суд привлек в качестве третьего лица Артема Сытника как физическое лицо, сообщила пресс-служба суда 7 декабря.

Суть иска заключается в том, что 31 марта 2015 года, в день подачи Сытником уточненной декларации, утратил силу предыдущий порядок контроля деклараций, а новый порядок вступил в силу только с 30 апреля 2015 года.

Сытника же признали прошедшим спецпроверку – и указом от 16 апреля 2016 года назначили директором НАБУ.

Истец просит суд признать действия ГФС неправомерными и обязать их направить сообщение об опровержении информации о достоверности сведений в декларации Артема Сытника за 2014 года с учетом уточненной декларации от 31 марта 2015 года.

Также истец просит обязать ГФС направить в Администрацию президента и соответствующую комиссию сообщение об опровержении информации относительно достоверности сведений в декларации Сытника с учетом уточненных данных.

Кто автор иска, пресс-служба не уточняет.

Темы: Сытник НАБУ суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко: Сытник не справился с обязанностями и позвал на помощь США 6 декабря 2017, 14:00
"Спонтанные прихоти Луценко": Сытник и Холодницкий останутся в США 6 декабря 2017, 12:58
Сытник: ФБР скоро ответит Луценко относительно законности НАБУ 5 декабря 2017, 15:56
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд разбирается с назначением Сытника
ЕС выдвинул условие для дальнейшей финансовой помощи Украине
Дело MH17: Фигурант "Дельфин" был российским генералом
Климкин сообщил Сиярто, что количество венгров в Закарпатье уменьшается
Все новости
экология

В Киеве появились остановки, которые освещаются солнечными батарями

Проект

Альтернатива конфетам: подари детдому образовательные курсы

Made in Ukraine

7 украинских брендов, которые шьют теплые платья