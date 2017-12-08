Суд разбирается с назначением Сытника

Окружной админсуд Киева рассматривает иск к Государственной фискальной службы относительно спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.



В судебном заседании суд привлек в качестве третьего лица Артема Сытника как физическое лицо, сообщила пресс-служба суда 7 декабря.



Суть иска заключается в том, что 31 марта 2015 года, в день подачи Сытником уточненной декларации, утратил силу предыдущий порядок контроля деклараций, а новый порядок вступил в силу только с 30 апреля 2015 года.

Сытника же признали прошедшим спецпроверку – и указом от 16 апреля 2016 года назначили директором НАБУ.



Истец просит суд признать действия ГФС неправомерными и обязать их направить сообщение об опровержении информации о достоверности сведений в декларации Артема Сытника за 2014 года с учетом уточненной декларации от 31 марта 2015 года.



Также истец просит обязать ГФС направить в Администрацию президента и соответствующую комиссию сообщение об опровержении информации относительно достоверности сведений в декларации Сытника с учетом уточненных данных.



Кто автор иска, пресс-служба не уточняет.