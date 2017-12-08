Минюст направил заявление в ГПУ через обыски НАБУ

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Пятница, 8 декабря 2017, 19:35

Министерство юстиции направило заявление об уголовном правонарушении в Генеральную прокуратуру через обыски НАБУ.

ГПУ получила соответствующее заявление, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.

"В заявлении указывается на проведение детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обыска в помещении кабинета №413 Министерства юстиции по адресу: ул. Архитектора Городецкого, 13 в г. Киеве", - написал Лысенко.

Минюст утверждает, что обыск проводили "в нарушение требований УПК, а в действиях соответствующих должностных лиц НАБУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса".

По данному факту ГПУ внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато производство.

В то же время в НАБУ утверждают, что обыск в Минюсте был законным.

"Обыск, который детективы НАБУ 8 декабря 2017 проводили в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции, с целью спасения доказательств в уголовном производстве, был законным. Это подтверждено постановлением, которое сегодня вынес следователь судья Соломенского районного суда Киева", - говорится в сообщении НАБУ.

 
 
 
 

Как сообщалось, Минюст заявил о проведении в пятницу Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве, а также у работницыминистерства дома.

НАБУ подтвердило, что провело два обыска в здании Минюста и у работницы этого министерства, и они были санкционированными. Следственное действие они объяснили риском уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц министерства юстиции в растрате более 54 миллионов гривен.

Темы: НАБУ Генпрокуратура Минюст обыски
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