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В НАБУ рассказали, в чем подозревают должностных лиц Минюста

Пятница, 8 декабря 2017, 15:20

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц министерства юстиции в растрате более 54 миллионов гривен.

Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Александр Кареев в видеокомментарии.

По его словам, 1 июня 2017 главным подразделением детективов было зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления должностными лицами Министерства юстиции своим служебным положением.

"В указанном уголовном производстве указанными последствиями является возможная незаконная растрата суммы свыше 54 миллионов гривен при непосредственном участии должностных лиц Минюста", - сказал представитель НАБУ.

Кареев сообщил, что в ходе обысков у руководителя секретариата и непосредственно в Министерстве юстиции были изъяты оригиналы документов и их остатки, содержащие названия организаций, предприятий и даты, которые соответствуют тем обстоятельствам преступлений, которые указаны в уголовном производстве.

Он подчеркнул, что во время обысков, кроме детективов, присутствовали понятые, работники Минюста и 5 адвокатов, а также велась непрерывная видеосъемка.

Говоря о якобы уничтожении документов сотрудниками Минюста, на чем настаивает НАБУ, он отметил, что за уничтожение официальных документов предусмотрена уголовная ответственность, в частности, для руководителя секретариата, которая уничтожала документы, а часть из них вывезла к себе домой.

Ранее в НАБУ заявили, что провели два санкционированные обыски в здании Минюста и у работницы этого министерства, поскольку по оперативной информации был риск уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами бюро уголовного производства.

Как известно, в пятницу в Минюсте заявили, что в министерство ворвались работники НАБУ. Также там заявили, что работники НАБУ провели обыск дома у работницы Минюста.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУМинюстобыски
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