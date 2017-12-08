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Минюст: НАБУ также обыскало дом и машину сотрудницы министерства

Пятница, 8 декабря 2017, 13:36

Работники НАБУ провели обыск дома у работницы Минюста.

Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацька во время брифинга в пятницу.

Она рассказала, что после обысков в Минюсте прошел обыск у сотрудницы министерства юстиции дома.

"Это руководитель секретариата правительственного уполномоченного, который представляет нашу страну в ЕСПЧ. Там решения суда было. Но обыск начался без адвокатов. И когда она пыталась вызвать адвокатов, их никто не хотел искать. После того как они приехали, их никто не хотел впускать. Провели обыск в автомобиле, помещении", - рассказала она.

Также Бернацькая рассказала, что "работники НАБУ ворвались в здание... зашли в один из кабинетов, где находятся материалы дел в Европейском суде по правам человека и закрылись там с уборщицей".

"Они находились там примерно полтора часа", - рассказала она, добавив, что у сотрудников НАБУ никаких документов не предоставили и вышли из здания через черный ход.

"На столе они оставили только протокол обыска, который является незаконным и нарушает все нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. Обыск был проведен без постановления суда", - добавила Бернацька.

По ее словам обыск проводили 3 работника НАБУ.

Она заявила, что Минюст обращается к генпрокурору с заявлением о преступлении, которое было совершено сотрудниками НАБУ в министерстве юстиции.

Ранее, Бернацька сообщила, что в министерство ворвались работники НАБУ.

Александр Шумилин, УП

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Темы: НАБУМинюстобыски
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