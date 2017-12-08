НАБУ рассказало об обысках в Минюсте: Спасали доказательства

Работники НАБУ провели два санкционированных обыска в здании Минюста и работницы этого министерства.

Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.



"Неотложность следственного действия было обусловлено оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства", - говорится в сообщении.



В НАБУ заявили, что доступ к указанным материалам детективам НАБУ санкционирован 23 ноября 2017 следственным судьей Соломенского районного суда города Киева.



"Согласно этого постановления, Минюст обязан предоставить запрашиваемые сведения в Национальный Бюро. Однако вечером 7 декабря детективы получили оперативную информацию о том, что часть запрашиваемых документов уничтожается. В результате обыска эта информация подтвердилась, остатки документов изъято. Следственное действие проведено на основании ч.3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств", - заявили в бюро.



В то же время там подтвердили, что детективы провели обыск по месту жительства одного из чиновников Минюста, "во время которого в частном доме изъято служебные документы, которые министерство должно было предоставить НАБУ во исполнение постановления суда".



"Следовательно, вместо делать эмоциональные заявления, Министерству юстиции следовало бы выяснить, почему служебные документы, которые должны быть предоставлены НАБУ во исполнение постановления суда, оказались дома у сотрудника", - заявили в НАБУ.



Указывается, что сейчас детективы НАБУ обращаются в суд для получения санкции на изъятие найденных при обыске доказательств.



"Расследование в уголовном производстве детективы НАБУ осуществляют с июня 2017 года. Предыдущая правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в бюро.



Как известно, в пятницу в Минюсте заявили, что в министерство ворвались работники НАБУ. Также там заявили, что работники НАБУ провели обыск дома у работницы Минюста.